Цены на продукты питания в городах СФО различаются почти в 1,5 раза

07:04 - Иркутск. Сибирские новости - В регионах Сибирского федерального округа складывается разный уровень цен …

В. Лукин предлагает ограничить промышленные лесозаготовки на территории традиционного природопользования КМН

06:58 - Иркутск. Сибирские новости - Уполномоченный по правам человека Валерий Лукин направил обращение прокурору …

Депутатский запрос Щапова о нелегальных китайских лесозаготовителях рекомендовано снять с контроля

06:53 - Иркутск. Сибирские новости - Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве …

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в потребительском кооперативе

06:15 - Иркутск. Сибирские новости - Следственная часть Следственного управления МУ МВД России «Иркутское» …

В Иркутской области зарегистрировали первое машино-место в качестве объекта недвижимости

05:44 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в январе было оформлено в собственность первое машино-место …

Вечный кандидат Леонид Карнаухов выбыл из предвыборной гонки в Заксобрание

05:42 - Иркутск. Сибирские новости - Единственный кандидат-самовыдвиженец по округу № 11 на дополнительных выборах …

Иркутская область в числе регионов, готовых перейти на новую систему обращения с отходами

05:29 - Москва. Сибирские новости - Иркутская область готова перейти к новой системе обращения с отходами. Об …

Прокуратура предложила мэру Братска изменить градостроительную документацию

05:23 - Иркутск. Сибирские новости - Состояние атмосферного воздуха в Братске с момента пуска крупных промышленных …

В Иркутской области задержали очередную группу «черных лесорубов»

05:19 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области пресечена незаконная деятельность группы «черных …

Заявки на реконструкцию спортзалов в рамках проекта «Детский спорт» подали 33 сельских школы

05:14 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области заявки на участие в проекте «Единой России» …