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Вечный кандидат Леонид Карнаухов выбыл из предвыборной гонки в Заксобрание

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Иркутск. Сибирские новости - Единственный кандидат-самовыдвиженец по округу № 11 на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области Леонид Карнаухов не представил в Братскую районную территориальную избирательную комиссию (на нее возложены функции окружной комиссии) документы для регистрации. Об этом «Сибирским новостям» сообщили в региональной Избирательной комиссии.

Срок представления самовыдвиженцем документов истек 8 февраля, однако в ТИК он не явился. Л. Карнаухову необходимо было собрать не менее 2,27 тыс. подписей избирателей. Напомним, он также претендовал на участие в досрочных выборах главы Баклашинского муниципального образования (Шелеховский район), назначенных на 5 марта. Однако получил отказ в регистрации, поскольку представил недостаточное количество достоверных подписей.

Таким образом, на участие в выборах претендуют 10 человек. Пять из них уже зарегистрированы. В округе № 3 зарегистрированы Игорь Котин (выдвинут ЛДПР) и Михаил Торопов («Родина»). В округе № 11 статус зарегистрированных кандидатов получили Геннадий Аликберов (КПРФ), Александр Дубровин («Единая Россия»), Олег Кияница (ЛДПР). Дополнительные выборы в региональный парламент назначены на 26 марта.

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2017-02-09 05:42:17




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