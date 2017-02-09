В Иркутской области зарегистрировали первое машино-место в качестве объекта недвижимости
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в январе было оформлено в собственность первое машино-место как самостоятельный объект недвижимости. Он расположен в Кировском районе Иркутска. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Иркутской области.
Напомним, с 1 января 2017 года оформить в собственность машино-место стало легче. Это стало возможным благодаря принятому федеральному закону «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно данному закону, машино-место, являющееся частью здания или сооружения, приобрело статус объекта недвижимости.
До 1 января 2017 года машино-место не считалось самостоятельным объектом недвижимости и оформлялось в собственность как доля в праве общей долевой собственности.
В связи с этим у собственников имелись определенные ограничения, связанные с его распоряжением. Кроме того, была необходимость нотариального удостоверения договора купли-продажи такой доли, что предполагало определенные финансовые затраты у сторон договора.
С 2017 года статус машино-места как объекта недвижимости поможет гражданам регистрировать права на эти объекты и свободно распоряжаться имуществом: продать, обменять, сдать в аренду, подарить, оставить в наследство или заложить. Нотариальное удостоверение договора купли-продажи такого объекта недвижимости осуществляется только по желанию сторон.
Однако при регистрации нового типа недвижимости необходимо учитывать, что машино-места, являющиеся частью здания или сооружения, должны иметь установленные в соответствии с законом границы. Поэтому прежде чем зарегистрировать право собственности на машино-место, гражданину потребуется поставить объект на кадастровый учет.
Ссылки по теме:
2017-02-09 05:44:55