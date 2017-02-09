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В Иркутской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в потребительском кооперативе

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Иркутск. Сибирские новости - Следственная часть Следственного управления МУ МВД России «Иркутское» расследует уголовное дело по факту не выплаты вкладов и процентам по ним пайщикам кредитного потребительского кооператива.

Следствием установлено, что КПК «Сберегательная касса» действовал в течение 2014 - 2015 годов в Иркутске, Ангарске, Шелехове. С гражданами на определенный срок заключались сберегательные договоры о передаче личных сбережений пайщика, согласно условиям которых кооператив пользовался деньгами за компенсацию от 10% до 28% в год. Однако с декабря 2015 года финансовая организация прекратила выплаты, офис общества закрылся, штат сотрудников был уволен. В результате обманным способом неизвестными лицами из числа сотрудников фирмы похищено свыше 6,2 млн руб. пайщиков.

Следственные органы Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В настоящее время установлено более 100 обманутых вкладчиков.

В ходе предварительного следствия установлено, что сотрудники КПК «Сберегательная касса» прекратив работу вышеуказанного кооператива и выплаты пайщикам, создали новый кооператив, под новым названием, который действует в Ангарске и ведет прием денежных средств от граждан.

Пострадавших от противоправных действий указанной организации просьба обратиться в СЧ СУ МУ МВД России «Иркутское» по телефону 21-25-61 (следователь Андриянова В.В.).

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2017-02-09 06:15:05




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