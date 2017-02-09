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Депутатский запрос Щапова о нелегальных китайских лесозаготовителях рекомендовано снять с контроля
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Иркутск. Сибирские новости - Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания рекомендовал снять с контроля депутатский запрос Михаила Щапова к председателю правительства Иркутской области Александру Битарову. В запросе М. Щапов говорит о необходимости принять неотложные меры для прекращения нелегальной деятельности китайских компаний, аффилированных с ними предприятий и лиц в лесной отрасли.
Такая рекомендация комитета связана с эффективной борьбой против нелегальных китайских лесозаготовительных предприятий. Как сообщил на заседании комитета 8 февраля заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Алексей Ступин, немалую роль в борьбе с данной проблемой сыграло принятие закона «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины», ряда подзаконных актов по административной ответственности, а также введение пилотного проекта по маркировке древесины.
Министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова отметила, что регион устанавливает квоту на привлечение иностранной рабочей силы из стран дальнего зарубежья, и в основном это граждане из КНР.
Что касается привлечения граждан из ближнего зарубежья, министерство устанавливает коэффициент, который выступает своеобразной платой налога на доходы физических лиц. «Ежегодно квота снижается. Пик приходился на 2008 год - 58 тыс. С 2014 года правила изменились. По патентам в регион приехали около 31 тыс. человек. В прежние годы было значительно больше», - отметила министр.
Стоимость патента в месяц в настоящее время составляет 3,47 тыс. руб. «Это очень сильно отсеивает ту категорию, которая приезжает сюда для нелегальной работы. А раньше к нам ехали все», - добавила Н. Воронцова.
В настоящее время квота для привлечения граждан из дальнего зарубежья составляет 6,918 тыс. человек. В прошлом году «в лес» были привлечены 1,076 тыс. человек. В этом году заявка на привлечение иностранцев утверждена пока для одной организации. В настоящее время на рассмотрении находятся заявки на 16 тыс. человек.
При этом число людей, привлекаемых для работы в лесном комплексе, продолжает расти. «Мы выставляем ограничительные механизмы, в рамках которых работодатели незаконно не ввозят людей», - отметила министр.
По ее словам, заработная плата китайских граждан составляет 15,3 тыс. руб. Это на 40% меньше, чем средняя по отрасли - 27. «Это недопустимо. Но в рамках законодательства мы ввели механизм - не ниже прожиточного минимума. Мы понимаем, что никакой китаец 15 тыс. не получает. Стоимость простого рабочего китайца в месяц составляет 1 тыс. долларов и более», - сообщила Н. Воронцова.
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2017-02-09 06:53:07
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