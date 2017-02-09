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В. Лукин предлагает ограничить промышленные лесозаготовки на территории традиционного природопользования КМН

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Иркутск. Сибирские новости - Уполномоченный по правам человека Валерий Лукин направил обращение прокурору Иркутской области Игорю Мельникову с просьбой принять меры прокурорского реагирования для понуждения органов государственной власти Иркутской области по принятию мер об ограничении хозяйственной деятельности организаций всех форм собственности, связанных с промышленной лесозаготовкой, на территории традиционного природопользования Качугского района.

Территория традиционного природопользования в Качугском районе образована постановлением правительства Иркутской области 29 декабря 2014 года. В документе отсутствуют ограничения по промышленной заготовке древесины, что может привести к уничтожению среды обитания для животного мира, который является объектом жизнедеятельности эвенков.

Физическое выживание и дальнейшее существование эвенков как особого этноса в Качугском районе в сложившихся условиях является проблематичным, считает В. Лукин. Эта проблема освещалась ранее Уполномоченным в Ежегодном докладе «О положении в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Иркутской области» в 2015 году, однако до настоящего времени она не нашла своего решения.

Учитывая особую важность функционирования территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов в Качугском районе для обеспечения их жизнедеятельности, Уполномоченный считает необходимым ввести ограничения на промышленную лесозаготовку в пределах границ территории традиционного природопользования.

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2017-02-09 06:58:39




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