|
Цены на продукты питания в городах СФО различаются почти в 1,5 раза
07:04 - Иркутск. Сибирские новости - В регионах Сибирского федерального округа складывается разный уровень цен …
В. Лукин предлагает ограничить промышленные лесозаготовки на территории традиционного природопользования КМН
06:58 - Иркутск. Сибирские новости - Уполномоченный по правам человека Валерий Лукин направил обращение прокурору …
Депутатский запрос Щапова о нелегальных китайских лесозаготовителях рекомендовано снять с контроля
06:53 - Иркутск. Сибирские новости - Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве …
В Иркутской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в потребительском кооперативе
06:15 - Иркутск. Сибирские новости - Следственная часть Следственного управления МУ МВД России «Иркутское» …
В Иркутской области зарегистрировали первое машино-место в качестве объекта недвижимости
05:44 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в январе было оформлено в собственность первое машино-место …
Вечный кандидат Леонид Карнаухов выбыл из предвыборной гонки в Заксобрание
05:42 - Иркутск. Сибирские новости - Единственный кандидат-самовыдвиженец по округу № 11 на дополнительных выборах …
Иркутская область в числе регионов, готовых перейти на новую систему обращения с отходами
05:29 - Москва. Сибирские новости - Иркутская область готова перейти к новой системе обращения с отходами. Об …
Прокуратура предложила мэру Братска изменить градостроительную документацию
05:23 - Иркутск. Сибирские новости - Состояние атмосферного воздуха в Братске с момента пуска крупных промышленных …
В Иркутской области задержали очередную группу «черных лесорубов»
05:19 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области пресечена незаконная деятельность группы «черных …
Заявки на реконструкцию спортзалов в рамках проекта «Детский спорт» подали 33 сельских школы
05:14 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области заявки на участие в проекте «Единой России» …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг переменная облачность, без осадков, в северных районах местами небольшой снег, утром при прояснении туман. Ветер юго-восточный 5 — 10 м/с, порывы до 13 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По данным компаний Иркутска, участников проекта HeadHunter «Банк данных заработных план», 18% из них планируют в этом году увеличить численность сотрудников. Правда, у 48% из них не будет в этом году пересмотра заработных плат.
Актуально
На российских прессовых заводах будет развиваться производство алюминиевых профилей для создания тепличных комплексов. Такие договоренности были достигнуты в ходе встречи представителей Алюминиевой Ассоциации и ассоциации "Теплицы России». В обсуждении приняли участие представители компаний Алютех, Татпроф, ВМК Инвест, Агрисовгаз, Русал.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает о завершении процедуры сертификации уникального для российских железных дорог вагона-хоппера из алюминиевых сплавов.
Пресс-релиз
«Ростелеком» создаст зоны Wi-Fi в офисах Сбербанка на территории СФО для клиентов и сотрудников организации. По условиям контракта к сети интернет и организации услуги Wi-Fi будут подключены 782 офис банка по всей Сибири, кроме Забайкальского края. В каждом филиале Wi-Fi покроет клиентские залы, кабинеты руководителей, круглосуточные зоны самообслуживания и служебные помещения.
ВТБ в Иркутске в 2016 году провел по внешнеторговым контрактам клиентов 242 платежа в юанях общим объемом 80,5 млн.
Компания РУСАЛ объявляет в Иркутской области конкурсный отбор выпускников школ в целевую учебную группу. Успешно выдержавшие испытания будут зачислены в институт металлургии и химической технологии имени С.Б. Леонова Иркутского национального исследовательского технического университета по направлению «Металлургия».