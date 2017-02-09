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Цены на продукты питания в городах СФО различаются почти в 1,5 раза

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Иркутск. Сибирские новости - В регионах Сибирского федерального округа складывается разный уровень цен на продукты питания. Часто разница составляет 1,3 - 1,4 раза, а иногда и больше, сообщает Иркутскстат.

Творог жирный, например, в Чите 6 февраля продавался в среднем по 487,69 руб. за килограмм, а в Иркутске в 2 раза дешевле (247,08 руб.). Кстати, в Иркутске еще на 3 продовольственных товара из 32-х, еженедельно отслеживаемых, сложился минимальный уровень цен. Иркутяне дешевле, чем жители других сибирских столиц, покупают мороженую рыбу (116 руб. за кг), пшено (25 руб.) и вермишель (49 руб.); наиболее высокие цены на эти продукты - 195, 36 и 69 руб. соответственно. Иркутск отметился максимальной ценой только на сметану (253 руб. за кг), тогда как в Барнауле почти вдвое дешевле (137 руб.).

Отдельные сибирские столицы не попали в список имеющих наиболее низкие цены хотя бы на один из основных продуктов. Нет минимальных цен в Красноярске и Новосибирске, тогда как максимальный уровень там зафиксирован на 4 - 5 товаров. Рекордов дешевизны нет также в Горно-Алтайске и Чите, при максимально высоких ценах на 7 - 8 продуктов. В Абакане нет как положительных, так и отрицательных «достижений». Кызыл по 2 раза отметился и в позитивном, и в негативном списке. Аналогичный паритет рекордов (по 3 случая экстремальных цен) зафиксирован в Улан-Удэ. В Кемерово позитивно-негативный «счет» 3:1, в Томске - 1:2.

Самый благоприятный результат сложился в столицах Алтайского края и Омской области: по 9 - 10 наиболее дешевых продуктов и ни одной максимальной цены.

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2017-02-09 07:04:11




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