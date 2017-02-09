Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 09.02.2017, 17:33
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.51 (+0.32)
EUR 63.45 (+0.21)
10 CNY 86.51 (+0.47)
Информер праздники сегодня

Мэр Тайшетского района Александр Величко задержан по подозрению в мошенничестве

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту совершения мошеннических действий работниками коммерческой организации, связанных с незаконным отчуждением муниципального имущества.

Предварительным следствием установлено, что бывший директор и учредитель одной из коммерческих организаций в 2013 году путем мошенничества оформил право собственности на объекты недвижимости - артезианские скважины (без осуществления их фактического строительства) на территории города Тайшета. При этом он заведомо знал, что еще в 2005 году они были построены за счет субсидии, полученной администрацией Тайшетского городского поселения из средств бюджета Иркутской области, чем причинил ущерб в особо крупном размере. В 2016 году предприниматель был избран мэром Тайшетского района.

Сотрудники правоохранительных органов 9 февраля задержали мэра Тайшетского района Александра Величко по подозрению в совершении преступления. В настоящее время следователи СКР совместно с сотрудниками ФСБ и МВД проводят необходимые следственные и оперативные мероприятия. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Ссылки по теме:

2017-02-09 11:16:06




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!