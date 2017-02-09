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Новозиминскую ТЭЦ планируют перевести на газ
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Иркутск. Сибирские новости - Правительство Иркутской области и «Иркутскэнерго» договорились в качестве эксперимента перевести Новозиминскую ТЭЦ на газ. Об этом на пресс-конференции 9 февраля заявил губернатор Сергей Левченко, комментируя планы по строительству газопровода из Ковыктинского месторождения в Саянск. «Там (в Саянске - прим. ред.) есть еще несколько существующих и потенциальных потребителей. Кроме того, к газу можно подключать домовладения», - отметил глава региона.
Он отметил, что в марте текущего года запланирована очередная встреча с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. «Мы подведем итоги того, что было сделано за последние шесть месяцев. Сейчас я бы не хотел предвосхищать наши решения», - добавил губернатор.
Напомним, в апреле 2016 года С. Левченко по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что строительство участка газопровода от Ковыкты до Жигалово и Саянска в рамках проекта «Сила Сибири» планируется начать уже в 2017 году.
«Сейчас необходимо полностью договориться с потреблением этого газа. Дело в том, что слишком долго тянулся вопрос о газификации Иркутской области, и многие предприятия, которые были настроены на то, чтобы газ потреблять, а некоторые даже строились под это дело, нашли за эти десятилетия другие варианты по поставке энергоресурсов. Как, например, «Саянскхимпласт», который готов был в год потреблять порядка 1 млрд куб. м газа», - добавил С. Левченко.
На пресс-конференции в январе 2016 года глава региона заявил, что «Газпром» не будет заниматься прокладкой трубы от Ковыктинского месторождения. Правительство Иркутской области проводит работу по подбору инвестора для прокладки трубы. «Строить трубу «Газпром» не будет. К концу февраля мы постараемся сформулировать не только перечень инвесторов, которые готовы вкладываться в трубу, но и в использование газа. «Газпром» останется на своих позициях, которые мы уважаем. Мало того, ему предложено на основе сотрудничества с другими инвесторами заняться сжижением газа на юге региона, где развита транспортная схема», - заявил С. Левченко.
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2017-02-09 11:18:17
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