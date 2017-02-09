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В течение трех дней выставку Виталия Смагина в "Галерее В. Бронштейна" можно будет посетить бесплатно

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Иркутск. Сибирские новости - Бесплатно посетить персональную выставку Народного художника России Виталия Смагина «Легенды» в иркутской «Галерее В. Бронштейна» можно будет 17, 18 и 19 февраля. Двери выставочных залов будут открыты для всех желающих с 11 до 20 часов в течение каждого дня.

«Мы надеемся, что жители города найдут время и воспользуются возможностью увидеть работы выдающегося художника, настоящего мастера Виталия Георгиевича Смагина. Мы планировали и создавали эту выставку вместе с его учениками, многие из которых уже и сами известные художники, имеющие своих последователей. И, конечно, для нас важно, чтобы как можно больше людей могли познакомиться с искусством Виталия Георгиевича», - отмечает директор галереи Ольга Бронштейн.

Напомним, выставка открылась 27 января и продлится по 12 марта 2017 года. В экспозиции представлены 19 живописных и 12 акварельных работ, которые по-настоящему раскрывают одну из главных тем в творчестве мастера - мифы и предания народов Прибайкалья.

Виталия Смагина по праву считают прародителем авангардной живописи Иркутска, особо выделяя декоративно-монументальные полотна. Именно они раскрывают его яркую авторскую манеру, где глубокие философские образы выражаются ритмикой цветовых пятен, смелой трансформацией форм и их стилизацией. Искусство мастера трудно уместить в какие-либо стилевые рамки, его диапазон как художника широк: от станковых произведений до монументальных мозаик, росписей, витражей и гобеленов.

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2017-02-09 11:36:15




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