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Предложения Сергея Левченко о защите прав жителей садоводств учтены в федеральном законодательстве

Фото: Правительство ИО
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Иркутск. Сибирские новости - В Государственной Думе будет рассмотрен проект закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров». В нем, в том числе, учтены предложения губернатора Иркутской области Сергея Левченко о защите прав жителей садоводств, находящихся на землях лесного фонда. Об этом глава региона сообщил на пресс-конференции 9 февраля, отвечая на вопрос жителя товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Мечта».

«Понимая, что у нас нет четкой законодательной и нормативной базы, я еще в прошлом году обратился в правительство РФ, а затем и к президенту», - отметил С. Левченко. Новый законопроект предполагает приоритет сведений, содержащихся в ЕГРН, перед сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре. Таким образом, решения должны быть приняты в пользу правообладателей земельных участков.

Губернатор отметил, что созданная по его поручению межведомственная группа по обеспечению корректировки сведений о границах садовых и дачных некоммерческих товариществ, расположенных на землях лесного фонда, возобновит свою работу.

«Если говорить о правоохранительных, судебных, ведомственных структурах, то сегодня принимаются противоположные решения. У каждого ведомства есть свои интересы. Каждый действует в пределах своих полномочий и со своими целями», - считает губернатор.

Напомним, в августе 2016 года владельцы земельных участков, находящихся на землях лесного фонда вышли на митинг к зданию правительства региона. Причиной стало определение суда о запрете строительных работ в ТСН «Мечта», расположенном на Байкальском тракте. Иркутск. Сибирские новости - В Государственной Думе будет рассмотрен проект закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров». В нем, в том числе, учтены предложения губернатора Иркутской области Сергея Левченко о защите прав жителей садоводств, находящихся на землях лесного фонда. Об этом глава региона сообщил на пресс-конференции 9 февраля, отвечая на вопрос жителя товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Мечта».

«Понимая, что у нас нет четкой законодательной и нормативной базы, я еще в прошлом году обратился в правительство РФ, а затем и к президенту», - отметил С. Левченко. Новый законопроект предполагает приоритет сведений, содержащихся в ЕГРН, перед сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре. Таким образом, решения должны быть приняты в пользу правообладателей земельных участков.

Губернатор отметил, что созданная по его поручению межведомственная группа по обеспечению корректировки сведений о границах садовых и дачных некоммерческих товариществ, расположенных на землях лесного фонда, возобновит свою работу.

«Если говорить о правоохранительных, судебных, ведомственных структурах, то сегодня принимаются противоположные решения. У каждого ведомства есть свои интересы. Каждый действует в пределах своих полномочий и со своими целями», - считает губернатор.

Напомним, в августе 2016 года владельцы земельных участков, находящихся на землях лесного фонда вышли на митинг к зданию правительства региона. Причиной стало определение суда о запрете строительных работ в ТСН «Мечта», расположенном на Байкальском тракте.

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2017-02-09 11:40:49




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