Капремонт областного перинатального центра проведут в этом году

12:37 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил региональному правительству …

Иркутская область полностью готова к реализации проекта по чипированию леса

12:35 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская область полностью готова к реализации проекта по чипированию леса. …

Более 70% лифтов Усть-Илимска не соответствуют современным стандартам

12:33 - Усть-Илимск. Сибирские новости - В Усть-Илимске из 483 лифтов 370 не соответствуют техническому регламенту …

Погрузка на ВСЖД в январе выросла на 2%

12:12 - Иркутск. Сибирские новости - На Восточно-Сибирской железной дороге в январе погружено 5,3 млн тонн различных …

С. Левченко: Добыча на золоторудном месторождении Сухой Лог начнется в этом году

12:05 - Иркутск. Сибирские новости - Добыча на крупнейшем в России золоторудном месторождении Сухой Лог (Бодайбинский …

«Фармасинтез» откроет в Иркутске производство крупнотоннажных субстанций

11:46 - Иркутск. Сибирские новости - Компания «Фармасинтез» планирует в сентябре этого года открыть …

Предложения Сергея Левченко о защите прав жителей садоводств учтены в федеральном законодательстве

11:40 - Иркутск. Сибирские новости - В Государственной Думе будет рассмотрен проект закона «О внесении …

В течение трех дней выставку Виталия Смагина в "Галерее В. Бронштейна" можно будет посетить бесплатно

11:36 - Иркутск. Сибирские новости - Бесплатно посетить персональную выставку Народного художника России Виталия …

Новозиминскую ТЭЦ планируют перевести на газ

11:18 - Иркутск. Сибирские новости - Правительство Иркутской области и «Иркутскэнерго» договорились …

Мэр Тайшетского района Александр Величко задержан по подозрению в мошенничестве

11:16 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного …