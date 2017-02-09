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«Фармасинтез» откроет в Иркутске производство крупнотоннажных субстанций

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Иркутск. Сибирские новости - Компания «Фармасинтез» планирует в сентябре этого года открыть в Иркутске производство крупнотоннажных субстанций. Объем инвестиций в рамках проекта оценивается в 650 млн руб. Об этом на пресс-конференции 9 февраля заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Кроме того, в начале сентября планируется запустить новое производство в Братске. Объем инвестиций оценивается в 1,5 млрд руб.

«Мы в этом и в прошлом году активно помогали развиваться этому предприятию. Есть сдвиги. Помогаем с инфраструктурой, подключением к электроэнергии, с дорогой и так далее. Это одно из немногих предприятий, которое работает на всей территории страны, а налоги платит в Иркутской области», - подчеркнул глава региона.

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2017-02-09 11:46:22




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