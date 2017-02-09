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С. Левченко: Добыча на золоторудном месторождении Сухой Лог начнется в этом году
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Иркутск. Сибирские новости - Добыча на крупнейшем в России золоторудном месторождении Сухой Лог (Бодайбинский район) начнется в этом году. Об этом на пресс-конференции 9 февраля заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. «Мы рассчитываем, что уже в этом году дополнительные доходы начнут поступать областной и муниципальный бюджеты», - отметил глава региона.
Напомним, 27 января министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков сообщал о проведении согласительных процедур по итогам конкурса на продажу месторождения, который состоялся 26 января. «Будет выдан протокол соответствующей аукционной комиссии, и в ближайшее время предприятие получит лицензию с прилагаемым к ней лицензионным соглашением, которое будет предусматривать сроки, порядок и объемы добычи драгоценных металлов на весь период срока действия лицензии», - отметил А. Крючков.
Для развития инфраструктуры Бодайбинского района потребуется строительство фабрики, вспомогательных и ремонтных цехов. По словам министра, пока нельзя сказать, сколько времени уйдет на подготовку инфраструктуры. Это будет зависеть непосредственно от предприятия: в разработку месторождения вкладываются частные деньги.
«Чем быстрее приступят к реализации проекта, тем быстрее будет получена первая прибыль от объекта. По условиям соглашений о недропользовании, на проведение геологоразведочных работ дается 12 месяцев, затем еще 12 месяцев на утверждение запасов и 36 месяцев на разработку технического проекта. Думаю, что они приступят к работе достаточно оперативно. После получения ими лицензии планируется встреча с руководством региона», - пояснил министр.
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2017-02-09 12:05:34
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