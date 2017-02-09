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Погрузка на ВСЖД в январе выросла на 2%

Фото: ВСЖД
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Иркутск. Сибирские новости - На Восточно-Сибирской железной дороге в январе погружено 5,3 млн тонн различных грузов. Это выше показателей аналогичного периода предыдущего года на 2%.

Рост обеспечило увеличение показателей погрузки продукции предприятий лесопромышленного комплекса на 11,6%, бумаги - на 7,8%, цветных металлов - на 6,5%, нефтяных грузов - на 2,9%, железной руды - на 2,9%, химикатов - на 2,3% и каменного угля - на 0,3%.

В то же время зафиксировано снижение показателей погрузки по промышленному сырью - на 30,8% и строительным грузам - на 24,7%.

Грузооборот в январе увеличился по сравнению с тем же периодом 2016 года на 12,9% и достиг 21,6 млрд ткм.

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2017-02-09 12:12:05




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