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Более 70% лифтов Усть-Илимска не соответствуют современным стандартам

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Усть-Илимск. Сибирские новости - В Усть-Илимске из 483 лифтов 370 не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза, по которому эксплуатация лифтов старше 25 лет запрещена. Кроме того, лифты, которые были сданы в эксплуатацию до принятия данного техрегламента, должны быть приведены в соответствие до 2020 года.

В зависимости от состояния лифтового оборудования, требуется от 82 тыс. до 105 тыс. руб. на каждую единицу. Продлить срок службы этих лифтов можно только на год, затем вновь понадобится изыскивать средства на очередной капремонт, причем за счет собственников жилых помещений.

В региональную программу Фонда капитального ремонта в 2017 году вошли всего 25 лифтов. Есть возможность заменить лифты в рамках программы вне очереди, для этого нужно соблюсти три условия: оплата взносов на капремонт собственников жилых помещений должна составлять 90%, само решение собственников жилья и заключение специализированной организации.

В настоящее время лифты отключены в домах по ул. Героев Труда, 3, пр. Мира,18, ул. Белградской, 13, их срок службы составляет 35 - 37 лет.

При этом собственники считают, что управляющая компания отключила лифты как способ давления на них с тем, чтобы тариф был все-таки увеличен. «Жители дома Белградской, 13 написали в прокуратуру жалобу на действия управляющей компании. Однако запуск лифтов, чей срок эксплуатации превысил все возможные пределы, может привести к трагедии и уголовной ответственности директора УК», - говорится в сообщении аппарата городской Думы.

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2017-02-09 12:33:18




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