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Иркутская область полностью готова к реализации проекта по чипированию леса

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутская область полностью готова к реализации проекта по чипированию леса. Для этого подготовлена вся законодательная и нормативная база. Об этом на пресс-конференции 9 февраля заявил губернатор Сергей Левченко. «При формировании плана работы в 2017 году мы проявили инициативу и включили в план работы оргкомитета по проведению Года экологии работы по чипированию леса в Иркутской области. Это будет пилотный проект в России. Вчера мы в Москве у министра природных ресурсов Сергея Донского окончательно утвердили последующие этапы работы по чипированию леса», - сообщил глава региона.

Он отметил, что в Иркутской области официально работают около 1 тыс. лесовозов, в течение ближайших месяцев весь лес, перевозимый ими, будет чипирован. «Водителям выдадут пластиковые карты. Туда будет заноситься информация о том, где лес взят, куда его везут, на основании каких документов. Каждый инспектор, каждая проверяющая группа, наведя смартфон на эту карточку, будет видеть все данные», - добавил губернатор. Однократно действующая карта активируется в министерстве лесного комплекса Иркутской области и выдается лесопромышленнику вместе с сопроводительными документами на заготовку партии леса.

Также С. Левченко отметил, что регион в этом году будет увеличивать продажу леса через биржу примерно вдвое. «В 2016 году через биржу мы продали порядка 600 тыс. куб. м. При этом контроль за этим процессом может поддерживаться лучше. Это позволяет формировать справедливую цену, исключить серые схемы при продаже и транспортировке леса», - отметил глава региона.

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2017-02-09 12:35:26




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