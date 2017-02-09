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Капремонт областного перинатального центра проведут в этом году

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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил региональному правительству предусмотреть средства на капитальный ремонт и модернизацию областного перинатального центра. Как сообщил глава региона на пресс-конференции 9 февраля, работы планируется завершить уже к концу текущего года.

С. Левченко также отметил, что в течение двух последних лет в Иркутской области сохраняется стойкая тенденция к снижению смертности. В 2016 году этот показатель снизился на 2,2%. Это 714 сохраненных жизней. Так, смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 2,9%, туберкулеза - 12,9%, органов пищеварения - 25,8%. Это лучший показатель по темпам снижения смертности по Сибирскому федеральному округу.

В этой связи актуальным остается проблема транспортировки тяжелых больных в областную клиническую больницу из отдаленных районов. На практике пациентов доставляют в аэропорт Иркутска, потом транспортируют в больницу на автомобиле, что отнимает ценное время.

«Я дал поручение, чтобы мы вернулись к идее, которая была еще в советское время: чтобы рядом с областной клинической больницей была оборудована вертолетная площадка», - сообщил губернатор.

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2017-02-09 12:37:49




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