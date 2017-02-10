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У Вечного Огня установили плиты с именами всех Героев Советского Союза из Иркутской области
Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Пять мемориальных плит с именами всех Героев Советского Союза из Иркутской области, награжденных за подвиги в Великой Отечественной войне, установили в Иркутске у Вечного Огня. На них нанесены имена всех жителей региона, получивших самые высокие военные награды того времени.
Это два дважды героя Советского Союза Афанасий Белобородов и Николай Челноков, 102 Героя Советского Союза, 29 полных кавалеров Ордена Славы, что приравнивалось к званию Героя Советского Союза, а также один Герой России, получивший награду за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, в 1995 году, - Петр Егоров. Всего 134 фамилии. Они нанесены на гранитные плиты высотой 6,5 м и длиной 2,7 м. Буквы сделаны из особо прочных композитных материалов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Мы понимаем, что пока последний солдат не найден, война не закончена, и мы надеемся, что эти работы могут быть не последними. Есть вероятность, что в рамках работы в военном архиве министерства обороны РФ в Подольске будут найдены другие имена призванных из Иркутской области Героев Советского Союза», - отметил заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев.
Работы по реконструкции заняли четыре месяца. Разработка проекта, согласование текста и списков заняли больше четырех лет. Ранее у Вечного огня находились плиты, установленные в 1975 году, к 30-летию Великой Победы. На них были нанесены имена и фамилии всего 40 Героев Советского Союза, - тех, кто погиб в боях или умер ко времени создания монумента.
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2017-02-10 11:55:15
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