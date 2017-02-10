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В Чунском районе сократилось финансирование на содержание дорог

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Чунский район. Сибирские новости - В 2017 году в Чунском районе сократится областное финансирование на содержание и обслуживание автодорог областного значения. Контракт с собственником дорог, Дирекцией по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области, заключен на сумму около 38,5 млн руб. В сравнении с предыдущим годом уменьшение составит около 17 млн руб.

По сообщению администрации района, с 2000-х годов финансирование снижается постоянно, и дорожным организациям все труднее поддерживать дороги в проезжем состоянии, а средства на капитальный ремонт проблемных участков выделяются все реже, и это на фоне роста грузопотока и несоблюдения сроков планового ремонта. В последние годы в районе самыми значительными дорожными событиями стали сплошное асфальтирование участков в м-не Западный и на перекрестке Пролетарская - Советская, а также капитальный ремонт моста через ручей Шундукан.

В этом году планируется ремонт участков асфальтобетонного покрытия на автодороге Тайшет - Чуна - Братск (109 - 93 км) и ремонт гравийного покрытия на 58 - 70 км (ямочный ремонт и ремонт асфальта «картами» - фрагментами со сплошной заливкой).

«Фактические затраты и раньше в десятки раз отставали от установленных нормативов, но сейчас разрыв увеличится еще больше. В 2016 году на обслуживание километра областных дорог в Чунском районе в среднем выделялось примерно 163 тыс. руб. Плановая цифра на 2017 год - 112 тыс. руб. Столь резкое снижение произошло в основном из-за нового принципа деления дорог на эксплуатационные группы. Новшество вступило в силу с 1 января», - отмечается в сообщении.

Работы в рамках контракта будут распределяться с учетом приоритетов. В первую очередь это направления, связанные с обеспечением безопасности движения: знаки, устранение повреждений проезжей части, очистка от снега, россыпь противогололедных материалов и т.д. Подобное минимальное обслуживание не приемлемо для проблемных участков, требующих больших вложений.

Подготовка документации продолжается на ремонт участков автодорог Лесогорск - Выдрино, Лесогорск - Приудинск и Чуна - Веселый на случай увеличения финансирования.

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2017-02-10 11:57:24




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