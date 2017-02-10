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Аппарат УЗИ экспертного класса появился в Усть-Илимской городской детской поликлинике

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Усть-Илимск. Сибирские новости - Аппарат УЗИ экспертного класса появился в ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника». Финансирование в размере около 8 млн руб. предоставил Благотворительный фонд «Илим-Гарант». Новая техника введена в эксплуатацию в январе, обследования в день проходят до 30 пациентов. Оборудование отличается высокими характеристиками, отличным качеством изображения. С его помощью можно проводить более точную диагностику.

Как отмечается в сообщении администрации города, ранее на покупку такого оборудования Фонд уже выделял 4 млн руб. на условии софинансирования со стороны министерства здравоохранения Иркутской области. Данное условие выполнить не удалось, поэтому на эти средства была куплена другая необходимая техника для лечения и диагностики.

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2017-02-10 12:00:52




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