Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 10.02.2017, 14:24
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.02 (-0.49)
EUR 63.03 (-0.42)
10 CNY 85.95 (-0.56)
Информер праздники сегодня

В Иркутской области на противопаводковые мероприятия выделено 10 млн рублей

Фото: ГУ МЧС по ИО
Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - На реализацию противопаводковых мероприятий в 2017 году из бюджета Иркутской области выделено 9,935 млн руб. Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко во время расширенного заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергее Меняйло. Напомним, участники заседания обсудили подготовку к прохождению паводка в 2017 году в регионах Сибири.

По оценке специалистов, северные районы Иркутской области входят в число территорий, где запасы воды в снежном покрове более чем в два раз превышают норму. С. Меняйло дал поручение провести проверку готовности сил и средств, обеспечить безопасность гидротехнических сооружений.

По словам С. Левченко, за последние пять лет проведены мероприятия по расчистке заиленных и заросших русел рек и ручьев в семи населенных пунктах на общую сумму более 150 млн руб. В текущем году к участию в противопаводковых мероприятиях планируется привлечь более 15 тыс. человек, более 2 тыс. единиц техники, гражданскую авиацию и авиацию МЧС.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с негативным воздействием паводковых вод, для ликвидации их последствий предусмотрен резервный фонд правительства Иркутской области в объеме 100 млн руб. Резервные фонды органов местного самоуправления муниципальных образований, подверженных паводкоопасным явлениям, в общей сумме насчитывают 107 млн руб.

Также губернатор рассказал, что в региональном бюджете на расходы по использованию воздушных судов для проведения гидрологических обследований, взрывных работ, эвакуации населения и доставки грузов для жизнеобеспечения пострадавшего населения предусмотрено 6,928 млн руб., на закупку взрывчатых веществ и обеспечение проведения взрывных работ - 2,8 млн руб., на проведение снегомерных работ в бассейнах паводкоопасных рек области - 207 тыс. руб.

В целом подготовка органов управления и сил ТП РСЧС Иркутской области осуществляется в плановом порядке. Общая готовность органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Иркутской области к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в весенний период будет рассмотрена на заседании КЧС и ПБ Правительства Иркутской области в первой декаде апреля текущего года.

Ссылки по теме:

2017-02-10 12:11:06




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!