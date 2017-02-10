Михаил Щапов взял на контроль ситуацию с энергоснабжением села Вершина Тутуры

Иркутск. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы от Иркутской области Михаил Щапов взял на свой личный контроль ситуацию в селе Вершина Тутуры (Качугский район), жители которого остались без электроснабжения с 4 января. «Мы сейчас разбираемся в ситуации. О сложностях с обеспечением дизельной станции топливом в деревне Вершина Тутуры было известно давно. Однако не было сведений, что ситуация стала критической», - отмечает М. Щапов.



Как сообщает пресс-служба депутата, в администрации Качугского района не подтвердили информацию о том, что село больше месяца остается без света. По их данным, топливо в Вершину Тутуры было завезено в декабре сверх нормы. Однако норма - это три часа в сутки.



«Понятно, что этого недостаточно, и, по всей видимости, произошел перерасход. Я связался с зампредседателя правительства Иркутской области Русланом Болотовым. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области планирует направить дополнительные средства на покупку дизтоплива для дизельной станции деревни», - сообщил депутат.



Электроснабжением села занимается МУП «Качугское АТП». По данным министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, тарифы предприятия не пересматривались в течение нескольких лет и до сих пор составляют 7,05 руб. за кВт/ч. При этом по области средний тариф при дизельной генерации - 22 руб. за кВт/ч. Из-за низкого тарифа предприятию не хватает денег на своевременную закупку дизтоплива.

«Обеспечение энергоснабжения отдаленных поселков - это сложный, болезненный вопрос. Часто транспортная доступность таких населенных пунктов ограничена холодным временем года: по зимнику. Летом же добраться туда крайне проблематично», - считает М. Щапов.



Он отметил, что на прошлой неделе встречался с главой поселка Онгурен Ольхонского района, у них схожая проблема: вышла из строя ветро-солнечная станция (зимой замерзли аккумуляторы, летом гроза повредила электронику), и поселок оставался без света.



«Только сейчас решился вопрос с поставкой обычного дизеля - как раз после нашей встречи глава Онгурен уехал за установкой. Мы отслеживаем информацию о доставке в ежедневном режиме. Дорога сложная: чтобы провезти установку, путь специально расчищают трактором. По последним данным, осталось преодолеть еще пять километров. Потом примерно два дня потребуется на монтаж оборудования. Конечно, это ненормально, когда в двадцать первом веке люди месяцами сидят без света», - отметил депутат.



По мнению М. Щапова, проблема энергоснабжения отдаленных территорий требует системного подхода. В настоящее время в Иркутской области 67 поселков, где электроснабжение обеспечивается за счет дизельных станций. «Этот вопрос давно назрел и требует не локального, а кардинального решения в масштабах страны», - считает М. Щапов.



Напомним, к Уполномоченному по правам человека в Иркутской области Валерию Лукину обратилась жительница села и сообщила, что в селе нет света с 4 января. В свою очередь В. Лукин обратился к министру жилищной политики, энергетики и транспорта региона Артуру Сулейменову с просьбой принять срочные меры для восстановления энергоснабжения села.



Кроме того, омбудсмен направил обращение прокурору Качугского района с предложением дать правовую оценку бездеятельности органов местного самоуправления района по обеспечению жизнедеятельности данного населенного пункта.



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2017-02-10 12:55:42