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Дневники с подписью губернатора получили 40 отличников Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области 40 школьников из 16 муниципальных образований стали победителями проекта «Губернаторский дневник». Глава региона Сергей Левченко вручил победителям специально изданные дневники со своей подписью и пожеланием.

Напомним, акция стартовала в конце октября 2016 года. Школьники заполняли бланк с оценками, который публиковали на страницах газеты. В зачет шли пятерки, полученные за первую четверть текущего учебного года.
Проект вызвал небывалый интерес, отмечается в сообщении пресс-службы правительства области.

Всего в проекте приняли участие 733 школьника. В каждой возрастной группе, а их было четыре, выбрали по 10 чемпионов-отличников, у каждого пятерок от 100 до 300. Среди победителей дети из школ Иркутска, Тулуна, Ангарска, Усолья-Сибирского, Слюдянки, Заларинского, Тайшетского, Иркутского районов, деревень Шубино, Преображенка, Юрты, Парфеново.

После торжественной церемонии вручения губернатор пообщался с ними и ответил на их вопросы. Во время беседы С. Левченко отметил, что правительство старается поддерживать талантливых и одаренных детей.

В частности, в этом году ко Дню Победы к 9 мая в регионе планируется провести конкурс среди детей на знание истории Великой Отечественной войны, наградой для победителей станут поездка в город-герой Брест республики Белоруссия и экскурсия в Брестскую крепость.

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2017-02-10 12:58:00




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