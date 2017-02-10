ОАО «Международный аэропорт Иркутск» признан виновным в ограничении конкуренции

13:17 - Иркутск. Сибирские новости - Комиссия Иркутского УФАС в пятницу приняла решение о признании ОАО «Международный …

Правительство готовит поправки к проекту закона о стратегии соцэкономразвития Иркутской области

13:13 - Иркутск. Сибирские новости - Для рассмотрения законопроекта «Об утверждении стратегии социально-экономического …

Выездная приемная губернатора будет работать в Усолье-Сибирском 21 февраля

13:02 - Усолье-Сибирское. Сибирские новости - Выездная общественная приемная губернатора Иркутской области будет …

В детскую поликлинику Усолья передадут офтальмологическое оборудование

13:00 - Усолье-Сибирское. Сибирские новости - В детской поликлинике Усолья-Сибирского появится офтальмологическое …

Дневники с подписью губернатора получили 40 отличников Иркутской области

12:58 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области 40 школьников из 16 муниципальных образований стали …

Михаил Щапов взял на контроль ситуацию с энергоснабжением села Вершина Тутуры

12:55 - Иркутск. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы от Иркутской области Михаил Щапов взял на свой …

В Иркутской области на противопаводковые мероприятия выделено 10 млн рублей

12:11 - Иркутск. Сибирские новости - На реализацию противопаводковых мероприятий в 2017 году из бюджета Иркутской …

Аппарат УЗИ экспертного класса появился в Усть-Илимской городской детской поликлинике

12:00 - Усть-Илимск. Сибирские новости - Аппарат УЗИ экспертного класса появился в ОГБУЗ «Усть-Илимская …

В Чунском районе сократилось финансирование на содержание дорог

11:57 - Чунский район. Сибирские новости - В 2017 году в Чунском районе сократится областное финансирование на …

У Вечного Огня установили плиты с именами всех Героев Советского Союза из Иркутской области

11:55 - Иркутск. Сибирские новости - Пять мемориальных плит с именами всех Героев Советского Союза из Иркутской …