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В детскую поликлинику Усолья передадут офтальмологическое оборудование

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Усолье-Сибирское. Сибирские новости - В детской поликлинике Усолья-Сибирского появится офтальмологическое оборудование из детского сада № 5. Планируется, что аппаратура по коррекции зрения будет установлена в одном из помещений бывшего здания детской поликлиники по улице Толбухина. Необходимо не только подготовить кабинет, но и обеспечить его обученным персоналом.

Как сообщает администрация города, после перехода медицинских кадров из учреждений образования в подчинение областного здравоохранения, на медоборудовании, имевшемся в санаторном детском саду, стало некому работать. Вместе с тем потребность в нем осталась.

После оформления необходимой документации и открытия кабинета охраны зрения оно станет доступным для усольских детей, которым показано проходить на нем лечение. Процедура принятия оборудования из образовательной организации в казну муниципалитета и дальнейшая подготовка документации для передачи его в медицинское учреждение пройдет в максимально короткие сроки, отмечают в администрации Усолья.

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2017-02-10 13:00:11




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