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Выездная приемная губернатора будет работать в Усолье-Сибирском 21 февраля

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Усолье-Сибирское. Сибирские новости - Выездная общественная приемная губернатора Иркутской области будет работать в Усолье-Сибирском 21 февраля. В здании Дворца культуры с 14:00 до 17:00 по различным вопросам будут принимать представители региональных министерств: социального развития, опеки и попечительства; образования; здравоохранения; жилищной политики, энергетики и транспорта.

Предварительная запись на прием ведется по телефону 6-22-55 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00 и с 13:00 по 17:00) до 20 февраля включительно.

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2017-02-10 13:02:58




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