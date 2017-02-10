Правительство готовит поправки к проекту закона о стратегии соцэкономразвития Иркутской области

Иркутск. Сибирские новости - Для рассмотрения законопроекта «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года» во втором чтении правительство региона готовит поправки. Об этом на заседании комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания 10 февраля сообщил министр экономического развития Иркутской области Антон Логашов.



Напомним, в прошлом году были проведены нулевые чтения данного законопроекта, на которых депутаты и общественники высказали свои замечания. Правительство с учетом этих замечаний проработало законопроект и внесло его в Законодательное Собрание, где он был рассмотрен каждым профильным комитетом и комиссией.



По словам А. Логашова, для подготовки законопроекта был проведен анализ социально-экономического развития и выработана цель - улучшение качества жизни населения и закрепление его на территории Иркутской области. Для этого необходимо выполнить такие задачи, как создание условий для приобретения жилья, получения качественного образования и медицинских услуг, для занятия спортом и учреждениям культуры, обеспечение экологической и продовольственной безопасности.



Кроме того, по сообщению пресс-службы Заксобрания, должны быть созданы условия для работы и бизнеса, а также улучшено качество государственного и муниципального управления. Для развития экономики выделены 10 приоритетных отраслевых производственных комплекса, включая топливно-энергетический, фармацевтический, металлургический, туристический, транспортно-логистический и другие.



Также определены шесть опорных территорий развития. Правительством разработаны два сценария: консервативный сценарий базируется на сохранении существующей ситуации, инновационный сценарий подразумевает развитие и прирост населения в регионе.



Председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка, принимавший участие в заседании комитета, спросил, какую модель Иркутской области выбрало правительство Иркутской области. А. Логашов ответил, что правительство нацелено на исполнение инновационного сценария. Однако С. Брилка отметил, что представленный законопроект не отражает эту позицию в полной мере.



«Мы понимаем, что те доходы, которые мы имеем сейчас, мы получаем от нефтегазового комплекса, однако они не будут вечными. При этом инновационных проектов в обозначенных приоритетных сферах мы практически не увидели. Поэтому просим вас в разрезе госпрограмм подготовить информацию по отраслям, где планируется реализация инновационных проектов, которые станут точками роста нашей экономики», - подчеркнул спикер областного парламента.



Члены комитета также задавали вопросы о перспективах роста производительности труда, о привлечении иностранных инвестиций, о дорожном строительстве, о развитии муниципальных образований. Председатель комитета Ольга Носенко попросила уточнить, когда будет готов план реализации стратегии. А. Логашов пояснил, что план должен быть принят в течение двух месяцев с момента принятия законопроекта. Соответствующая работа правительства уже ведется. Законопроект рекомендовано принять в первом чтении.

Иркутск. 10 февраля. «Сибирские новости» — Для рассмотрения законопроекта «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года» во втором чтении правительство региона готовит поправки. Об этом на заседании комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания 10 февраля сообщил министр экономического развития Иркутской области Антон Логашов. Напомним, в прошлом году были проведены нулевые чтения данного законопроекта, на которых депутаты и общественники высказали свои замечания. Правительство с учетом этих замечаний проработало законопроект и внесло его в Законодательное Собрание, где он был рассмотрен каждым профильным комитетом и комиссией. По словам А. Логашова, для подготовки законопроекта был проведен анализ социально-экономического развития и выработана цель — улучшение качества жизни население и закрепление его на территории Иркутской области. Для этого необходимо выполнить такие задачи, как создание условий для приобретения жилья, получения качественного образования и медицинских услуг, для занятия спортом и учреждениям культуры, обеспечение экологической и продовольственной безопасности. Кроме того, по сообщению пресс-службы Заксобрания, должны быть созданы условия для работы и бизнеса, а также улучшено качество государственного и муниципального управления. Для развития экономики выделены 10 приоритетных отраслевых производственных комплекса, включая топливно-энергетический, фармацевтический, металлургический, туристический, транспортно-логистический и другие. Также определены шесть опорных территорий развития. Правительством разработаны два сценария: консервативный сценарий базируется на сохранении существующей ситуации, инновационный сценарий подразумевает развитие и прирост населения в регионе. Председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка, принимавший участие в заседании комитета, спросил, какую модель Иркутской области выбрало правительство Иркутской области. А. Логашов ответил, что правительство нацелено на исполнение инновационного сценария. Однако С. Брилка отметил, что представленный законопроект не отражает эту позицию в полной мере. «Мы понимаем, что те доходы, которые мы имеем сейчас, мы получаем от нефтегазового комплекса, однако они не будут вечными. При этом инновационных проектов в обозначенных приоритетных сферах мы практически не увидели. Поэтому просим вас в разрезе госпрограмм подготовить информацию по отраслям, где планируется реализация инновационных проектов, которые станут точками роста нашей экономики», — подчеркнул спикер областного парламента. Члены комитета также задавали вопросы о перспективах роста производительности труда, о привлечении иностранных инвестиций, о дорожном строительстве, о развитии муниципальных образований. Председатель комитета Ольга Носенко попросила уточнить, когда будет готов план реализации стратегии. А. Логашов пояснил, что план должен быть принят в течение двух месяцев с момента принятия законопроекта. Соответствующая работа правительства уже ведется. Законопроект рекомендовано принять в первом чтении.

2017-02-10 13:13:19