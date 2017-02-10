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ОАО «Международный аэропорт Иркутск» признан виновным в ограничении конкуренции

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Иркутск. Сибирские новости - Комиссия Иркутского УФАС в пятницу приняла решение о признании ОАО «Международный аэропорт Иркутск» занимающим доминирующее положение на рынке по предоставлению в аренду помещений в здания аэровокзалов аэропорта Иркутска, а также нарушившим п. 1 ч. 1 ст. 10 ФЗ "О защите конкуренции" в части установления монопольно высокой цены аренды помещений в зданиях аэровокзалов, что может привести к ущемлению интересов других лиц (арендаторов).

Напомним, УФАС возбудило дело в отношении ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» на основании заявления хозяйствующих субъектов о том, что в зданиях аэровокзала имеет место факт «установления монопольно высокой цены путем повышения стоимости услуг аренды помещений для организации обслуживания пассажиров (для оказания услуг розничной торговли и услуг общественного питания)».

По итогам рассмотрения дела решено выдать предписание ОАО «Международный аэропорт Иркутск» о прекращении злоупотребления доминирующим положением.

В аэропорту "Сибирским новостям" прокомментировали, что не согласны с решением ведомства и намерены его опротестовать.

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2017-02-10 13:17:42




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