В минобрнауки обсудили вопросы финансирования проекта гамма-обсерватории «TAIGA»

Москва. Сибирские новости - По инициативе депутата Государственной Думы Сергея Тена в министерстве образования и науки РФ прошло совещание под руководством заместителя министра, академика РАН Григория Владимировича Трубникова. Темой стал поиск путей решения вопросов с финансированием проекта гамма-обсерватории «TAIGA». С просьбой оказать содействие в данном вопросе к парламентарию обратился ректор Иркутского государственного университета Александр Аргучинцев.



Создание гамма-обсерватории - первый крупномасштабный проект в области астрофизики элементарных частиц и гамма-астрономии, реализуемый на территории России большой международной коллаборацией «TAIGA» в составе 14 организаций, в том числе шести зарубежных. Над проектом работают около 100 сотрудников ИГУ.



В 2016 году федеральная поддержка проекта в виде мегагранта правительства РФ была завершена. На средства мегагранта построена первая очередь гамма-обсерватории. В ходе реализации было решено включить в проект создание телескопов с площадью зеркала 10 кв. м. Разработанные за рубежом аналоги телескопов такого размера стоят 120 - 180 млн руб., российский существенно дешевле - порядка 25 млн руб., но и это слишком много по масштабам мегагранта.



"Это уникальный проект, он имеет особое значение как для Иркутского государственного университета, так и для развития науки в России в целом, проект мирового уровня. Университет вкладывает серьезные средства в поддержку проекта, но без целевого федерального финансирования задачу по созданию гамма-обсерватории не решить. В ходе встречи достигнута договоренность о проработке вопроса с выделением дополнительных средств из федерального бюджета. В то же время, университету надо активно участвовать в предстоящих в ближайшее время конкурсах Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы». Убежден, в конечном итоге, результаты оправдают все затраченные на проект средства", - цитирует Сергея Тена пресс-служба депутата.



Ссылки по теме:



2017-02-12 14:06:53