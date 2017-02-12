Видеокамеры в январе зафиксировали в Иркутской области свыше 51 тысячи нарушений ПДД

Иркутск. Сибирские новости - По информации Госавтоинспекции, за январь в Иркутской области камеры автоматической фиксации административных правонарушений зарегистрировали более 51 тысячи нарушений правил дорожного движения. Большая часть нарушений приходится на Иркутск. По материалам, полученным с камер, наложено штрафов на сумму около 23 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Из общего числа фактов несоблюдения ПДД, оформленных в автоматическом режиме, 86% или более 44 тысяч - это нарушения требований скоростного режима, Отметим, что большая часть камер регистрирует именно этот вид правонарушения. Вместе с тем, существуют и другие комплексы, способные выявлять иные виды нарушений. Например, за месяц выявлено около 900 нарушений правил проезда регулируемых перекрестков.

Наибольшее количество правонарушений зафиксировано стационарными комплексами на улице Трактовая (около 20 тыс.), объездной Первомайский - Университетский (около 14 тыс.) и улице Лермонтова (свыше 10,8 тыс.).



Согласно анализу, с начала применения комплексов количество ДТП, совершенных в 2016 году по причине несоблюдения скоростного режима, сократилось на четверть. В ГИБДД отмечают, что работа камер автоматической фиксации не только способствует снижению аварийности, но и в целом формирует дисциплину и ответственность среди водителей, повышает культуру вождения.



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2017-02-12 14:18:07