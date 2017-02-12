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Бывшая медсанчасть "Саянскхимпласта" будет интегрирована в структуру Саянской городской больницы

Фото: Александр Новиков
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Иркутск. Сибирские новости - Министерство здравоохранения Иркутской области в концу 2016 года приобрело объекты недвижимости медико-санитарной части АО «Саянскхимпласт». В настоящее время идет процесс интеграции имущественного комплекса медсанчасти в структуру ОГБУЗ «Саянская городская больница». По информации главы региона, работа по прохождению процедуры лицензирования лечебного учреждения будет ускорена. Также на контроле вопрос трудоустройства сотрудников и проведение бывшей медсанчасти предприятия.

На данный момент объекты недвижимости медсанчасти переведены в областную собственность. Чтобы закрепить право оперативного управления бывшим имуществом медсанчасти за больницей, необходима регистрация с Росреестре. Это позволит направить документы для получения санитарно-эпидемиологического заключения в Роспотребнадзоре. На основании этих документов региональный минздрав в максимально сжатые сроки проведет процедуру лицензирования.

В январе в Саянске работала комиссия министерства здравоохранения. Совместно с представителями АО «Саянскхимпласт», медсанчасти и Саянской городской больницы были осмотрены помещения и оборудование. Установлено, что помещения и оборудование медсанчасти соответствуют требованиям приказов минздрава РФ, регламентирующих порядки оказания медпомощи по предполагаемым профилям деятельности. При этом требуется провести текущего ремонт, а система вентиляции медучреждения нуждается в капитальном ремонте.

Планируется, что на площадях медсанчасти будет организована работа стоматологического, рентгенологического, физиотерапевтического отделений, дневного стационара, клинико-диагностической лаборатории, там же разместится отделение медицинской профилактики и женская консультация.

В связи с присоединением структурного подразделения региональным минздравом утверждены новые организационная структура и штатное расписание ОГБУЗ «Саянская городская больница». В частности, сформированы и укомплектованы врачами три дополнительных терапевтических участка. Первичная медико-санитарная и специализированная помощь населению оказывается в полном объеме.

Стоматологическая помощь на период лицензирования оказывается в Саянской стоматологической поликлинике. Для повышения доступности стомпомощи работа поликлиники при необходимости будет организована в двухсменном режиме. Все структурные подразделения ОГБУЗ «Саянская городская больница» работают в штатном режиме, помощь оказывается всем жителям Саянска и прилегающих населенных пунктов.

В соответствии с трудовым законодательством проведены оргштатные мероприятия по трудоустройству высвобожденных работников медсанчасти. На 1 февраля из 100 медицинских работников бывшей медсанчасти в Саянскую городскую больницу и другие лечебные учреждения трудоустроены 23 врача и 33 средних медицинских специалиста. Пожелали выйти на пенсию 18 средних медицинских работников, трое находятся в отпуске по уходу за ребенком, восемь встали на учет в Саянском центре занятости населения. Таким образом, из числа медработников не трудоустроено только 15 медицинских сестер, которые отказались от предложенных вакантных ставок, так как ожидают трудоустройства в стоматологическое отделение больницы после получения лицензии.

Вопрос оказания медицинской помощи жителям Саянска находится на контроле министерства здравоохранения Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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2017-02-12 14:44:45




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