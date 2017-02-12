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Региональный минкульт подключился к проблеме помещений для Союза художников и ремесленников Прибайкалья

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Иркутск. Сибирские новости - Члены Иркутской областной общественной организации «Союз художников и ремесленников Прибайкалья» обратились к министру культуры и архивов Иркутской области Ольге Стасюлевич с просьбой помочь в предоставлении площадей для творческих мастерских художников и скульпторов. Ранее они работали в помещениях, расположенных по улице Халтурина, 1. Однако, по решению Арбитражного суда Иркутской области от 2 февраля 2017 года, эти помещения должны быть освобождены.

По словам Ольги Стасюлевич, решение вопроса размещения художников идет совместно с администрацией Иркутска. Пока предложенные художникам площади не удовлетворяют их потребностей, так как расположены в жилых помещениях. При этом деятельность художников и скульпторов во многом связана с литейными, плавильными и сварочными работами. Также рассматривается и другой вариант: художники и скульпторы могут арендовать на льготной основе помещения, находящиеся в микрорайоне Байкальский. Минкульт планирует проработать этот вопрос с министерством имущественных отношений Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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2017-02-12 14:56:50




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