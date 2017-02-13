|
В Усть-Удинском районе 6-летняя девочка погибла при катании со стихийной горки
10:05 - Иркутск. Сибирские новости - Сообщение об этом происшествии в селе Средняя Муя Усть-Удинского района …
На карту свалок ОНФ за неделю занесли шесть объектов в Иркутской области
09:03 - Иркутск. Сибирские новости - Интерактивная карта свалок в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» …
Минэкономразвития подготовило 12 целевых моделей по улучшению инвестклимата в регионах
09:00 - Москва. Сибирские новости - Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил 12 целевых моделей …
Фонд капремонта устранил нарушения, найденные КСП Иркутской области
08:56 - Иркутск. Сибирские новости - Все нарушения, выявленные Контрольно-счетной палатой при использовании Фондом …
Активисты «Голоса» будут наблюдать за выборами в Баклашах 5 марта
08:55 - Иркутск. Сибирские новости - Активисты движения в защиту прав избирателей «Голос» будут наблюдать …
Персональная выставка Владимира Дейкуна откроется 14 февраля в Иркутском художественном музее
08:51 - Иркутск. Сибирские новости - Персональная выставка Владимира Дейкуна откроется 14 февраля в Галерее сибирского …
Водитель из Усолья-Сибирского проведет год в колонии за повторное пьяное вождение
08:39 - Иркутск. Сибирские новости - Усольский городской суд приговорил 21-летнего злостного нарушителя правил …
Аэропорт Иркутск не согласен с решением комиссии Иркутского УФАС, которым предприятие признано виновным в ограничении конкуренции
08:23 - Иркутск. Сибирские новости - Международный аэропорт Иркутск не согласен с решением комиссии Иркутского …
Выпускники 2017 года сдавать ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку только в письменной форме
07:46 - Москва. Сибирские новости - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Федеральный институт …
Проходящий по уголовному делу мэр Казачинско-Ленского района ушел в отпуск
07:34 - Иркутск. Сибирские новости - Мэр Казачинско-Ленского района Александр Абраменко ушел в отпуск до 17 февраля. …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Переменная облачность, ночью местами, днем в большинстве районов Иркутской области, небольшой и умеренный снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 12 м/с, слабые метели.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По данным компаний Иркутска, участников проекта HeadHunter «Банк данных заработных план», 18% из них планируют в этом году увеличить численность сотрудников. Правда, у 48% из них не будет в этом году пересмотра заработных плат.
Актуально
На российских прессовых заводах будет развиваться производство алюминиевых профилей для создания тепличных комплексов. Такие договоренности были достигнуты в ходе встречи представителей Алюминиевой Ассоциации и ассоциации "Теплицы России». В обсуждении приняли участие представители компаний Алютех, Татпроф, ВМК Инвест, Агрисовгаз, Русал.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает о завершении процедуры сертификации уникального для российских железных дорог вагона-хоппера из алюминиевых сплавов.
Пресс-релиз
Иркутский алюминиевый завод, входящий в состав компании РУСАЛ, отметил сегодня свое 55-летие. 10 февраля 1962 года на электролизере №415 в четвертом корпусе была произведена первая выливка металла. Этот день и вошел в историю, как день рождения первенца цветной металлургии в Восточной Сибири.
ООО «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») начинает сотрудничество с социально-ориентированным проектом «Кнопка жизни», который представляет первую в России систему медицинской сигнализации.
«Ростелеком» создаст зоны Wi-Fi в офисах Сбербанка на территории СФО для клиентов и сотрудников организации. По условиям контракта к сети интернет и организации услуги Wi-Fi будут подключены 782 офис банка по всей Сибири, кроме Забайкальского края. В каждом филиале Wi-Fi покроет клиентские залы, кабинеты руководителей, круглосуточные зоны самообслуживания и служебные помещения.