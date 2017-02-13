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Медицинский кислород в лечебные учреждения Иркутской области будет поставлять АНХК

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Иркутск. Сибирские новости - Свою готовность поставлять необходимое количество медицинского кислорода для лечебных учреждений Иркутской области подтвердило АО «Ангарская нефтехимическая компания». Предприятие имеет все разрешительные документы на поставку этого газа в учреждения здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба профильного регионального министерства.

Отмечается, что 10 февраля минздрав получил письменное уведомление от ООО «Анико» о прекращении поставок медицинского кислорода из-за проведения в отношении компании следственно-оперативных действий.

ООО «Анико» находится в Улан-Удэ и по заключенным контрактам является поставщиком медицинского кислорода более чем для 30 медицинских учреждений Иркутской области. В министерстве оперативно была создана рабочая группа для изучения реальной ситуации с обеспеченностью медицинским кислородом, анализа запасов, возможных путей альтернативной поставки лекарственного средства, а также для поиска новых потенциальных поставщиков, обладающих всеми разрешительными документами.

Кроме того, налажено взаимодействие с ТУ Роспотребнадзора по Иркутской области и ТО Росздравнадзора по Иркутской области. Основная часть из рассматриваемых лечебно-профилактических учреждений имела запас газа от пяти суток и более. В оперативном порядке снабдить кислородом три медучреждения, где его запас рассчитан на два - три дня, поручено Областной клинической больнице, которая обладает большими запасами жидкого кислорода и имеет техническую возможность переработки его в газообразный.

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2017-02-13 07:29:40




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