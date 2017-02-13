В Усть-Удинском районе 6-летняя девочка погибла при катании со стихийной горки

10:05 - Иркутск. Сибирские новости - Сообщение об этом происшествии в селе Средняя Муя Усть-Удинского района …

На карту свалок ОНФ за неделю занесли шесть объектов в Иркутской области

09:03 - Иркутск. Сибирские новости - Интерактивная карта свалок в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» …

Минэкономразвития подготовило 12 целевых моделей по улучшению инвестклимата в регионах

09:00 - Москва. Сибирские новости - Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил 12 целевых моделей …

Фонд капремонта устранил нарушения, найденные КСП Иркутской области

08:56 - Иркутск. Сибирские новости - Все нарушения, выявленные Контрольно-счетной палатой при использовании Фондом …

Активисты «Голоса» будут наблюдать за выборами в Баклашах 5 марта

08:55 - Иркутск. Сибирские новости - Активисты движения в защиту прав избирателей «Голос» будут наблюдать …

Персональная выставка Владимира Дейкуна откроется 14 февраля в Иркутском художественном музее

08:51 - Иркутск. Сибирские новости - Персональная выставка Владимира Дейкуна откроется 14 февраля в Галерее сибирского …

Водитель из Усолья-Сибирского проведет год в колонии за повторное пьяное вождение

08:39 - Иркутск. Сибирские новости - Усольский городской суд приговорил 21-летнего злостного нарушителя правил …

Аэропорт Иркутск не согласен с решением комиссии Иркутского УФАС, которым предприятие признано виновным в ограничении конкуренции

08:23 - Иркутск. Сибирские новости - Международный аэропорт Иркутск не согласен с решением комиссии Иркутского …

Выпускники 2017 года сдавать ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку только в письменной форме

07:46 - Москва. Сибирские новости - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Федеральный институт …

Проходящий по уголовному делу мэр Казачинско-Ленского района ушел в отпуск

07:34 - Иркутск. Сибирские новости - Мэр Казачинско-Ленского района Александр Абраменко ушел в отпуск до 17 февраля. …