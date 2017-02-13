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Проходящий по уголовному делу мэр Казачинско-Ленского района ушел в отпуск

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Иркутск. Сибирские новости - Мэр Казачинско-Ленского района Александр Абраменко ушел в отпуск до 17 февраля. Как сообщили «Сибирским новостям» в приемной администрации муниципалитета, полномочия главы района временно исполняет руководитель аппарата администрации Светлана Борисова.

Напомним, 2 февраля при получении взятки в 2,5 млн руб. для себя и должностных лиц Казачинско-Ленского района был задержан первый заместитель мэра муниципального образования Артем Амосов. На следующий день по подозрению в получении взятки был задержан А. Абраменко. При проведении обыска в доме первого заместителя мэра изъято 2,575 млн руб.

При этом Кировский районный суд Иркутска отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании в отношении А. Абраменко меры пресечения в виде домашнего ареста. А. Амосов заключен под стражу на срок два месяца.

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2017-02-13 07:34:38




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