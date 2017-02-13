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Выпускники 2017 года сдавать ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку только в письменной форме

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Москва. Сибирские новости - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) осенью 2017 года продолжат апробацию моделей устной части ГИА-9 по русскому языку. По ее итогам будет принято решение о форме и сроках включения устного компонента в систему государственной итоговой аттестации (ГИА). Выпускникам 9-х и 11-х классов, которые будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) и единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2017 году, предстоит пройти только письменный экзамен.

Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора, пилотная апробация двух организационных моделей устного экзамена по русскому языку была проведена осенью 2016 года в трех регионах России: Московской области, Татарстане и Чеченской Республике.

Первая из двух моделей устного экзамена по русскому языку аналогична организационно-технологической модели устной части ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам: экзамен проводится за компьютером с использованием специального программного обеспечения и аудиогарнитуры. В процессе экзамена учащийся получает задания, на которые дает устные ответы. Эти ответы записываются и направляются для дальнейшей проверки экспертам.

Вторая модель предполагает проведение устного экзамена в форме беседы на выбранную тему с членами экзаменационной комиссии. При этом в аудитории присутствует независимый эксперт, который оценивает качество устной речи экзаменуемого.

В рамках апробации экзаменуемым предлагались задания, направленные на проверку навыков владения устной речью и умения решать коммуникативные задачи. Для оценки ответов использовался набор критериев, среди которых было соблюдение орфоэпических норм, прочтение текста с правильным интонированием, понимание мыслей, заложенных во фрагмент текста, умение ученика выразить свое отношение к ним с использованием устной речи и другие.

Результаты апробации были проанализированы экспертами. Осенью 2017 года планируется провести широкомасштабную апробацию уже доработанных моделей в большинстве регионов.

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2017-02-13 07:46:50




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