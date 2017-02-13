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Аэропорт Иркутск не согласен с решением комиссии Иркутского УФАС, которым предприятие признано виновным в ограничении конкуренции

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Иркутск. Сибирские новости - Международный аэропорт Иркутск не согласен с решением комиссии Иркутского УФАС, которым предприятие признано виновным в ограничении конкуренции, путем установления монопольной цены аренды в зданиях аэровокзала.

Напомним, 10 февраля комиссия Иркутского УФАС приняла решение о признании ОАО «Международный аэропорт Иркутск» занимающим доминирующее положение на рынке по предоставлению в аренду помещений в здания аэровокзалов аэропорта Иркутска, а также нарушившим п. 1 ч. 1 ст. 10 ФЗ "О защите конкуренции" в части установления монопольно высокой цены аренды помещений в зданиях аэровокзалов, что может привести к ущемлению интересов других лиц (арендаторов).

В сообщении аэропорта говорится, что, во-первых, доминирующее положение аэропорта не установлено регулятором в предусмотренном законом порядке. Границы рынка определены лишь на основании сведений, которые предоставили заинтересованные лица - подавшие заявление арендаторы.

Кроме того, аэропорт, действуя на правах собственника, добросовестно выстраивает конкурентные условия для ведения бизнеса в здании аэровокзалов. С июня 2016 года арендные ставки по однотипным торговым объектам стандартизированы, тем самым исключена сама возможность нарушения норм антимонопольного законодательства.
Что касается цены аренды, то в адрес Иркутского УФАС были направлены документы, в том числе распорядительные, для обоснования установления арендных ставок. Прибыль от аренды направляется предприятием, в том числе, на обеспечение авиационной безопасности и улучшение качества обслуживания пассажиров. Оптимизация торгового пространства является частью реализуемой аэропортом программы по созданию в аэровокзалах более комфортных условий пребывания на фоне растущего пассажиропотока.

В аэропорту ведут бизнес порядка 90 арендаторов торговых площадей. Только 20 из них выразили недовольство выравниванием арендных ставок. "Мы уверены, что любой из них сможет с успехом реализоваться на площадках многочисленных торговых центров Иркутска. В свою очередь, АО «Международный Аэропорт Иркутск» и впредь будет выстраивать открытые, взаимовыгодные партнерские отношения с арендаторами, чья деятельность расширяет сервисные возможности аэровокзалов и направлена во благо пассажиров и гостей аэропорта", - говорится в сообщении аэропорта.

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2017-02-13 08:23:24




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