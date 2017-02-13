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Водитель из Усолья-Сибирского проведет год в колонии за повторное пьяное вождение

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Иркутск. Сибирские новости - Усольский городской суд приговорил 21-летнего злостного нарушителя правил дорожного движения к году лишения свободы в колонии общего режима. Судебный приговор, связанный с реальным лишением свободы за подобную провинность, выносится в Иркутской области впервые.

Молодой человек, начиная с 2013 года, 32 раза привлекался к ответственности. Из них 13 раз - за управление транспортным средством в состоянии опьянения. «Пять раз он подвергался административному аресту за такие грубые нарушения, стал фигурантом семи уголовных дел, возбужденных по фактам повторных правонарушений, связанных с управлением транспортом в нетрезвом состоянии», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Однако даже после всех этих многочисленных наказаний усольчанин не сделал для себя никаких выводов, и уже в январе нынешнего года его дважды задерживали пьяным за рулем. При этом молодой человек был лишен водительских прав.

Напомним, только за минувшие выходные дни сотрудники ГИБДД выявили 153 водителя, находившихся за рулем в состоянии опьянения, восемь из них - повторно. Всего же с начала года за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, возбуждено 243 уголовных дела.

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2017-02-13 08:39:31




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