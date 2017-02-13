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Персональная выставка Владимира Дейкуна откроется 14 февраля в Иркутском художественном музее

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Иркутск. Сибирские новости - Персональная выставка Владимира Дейкуна откроется 14 февраля в Галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея им. В. П. Сукачева. В экспозицию вошли арт-объекты, живопись, плакаты, планшеты с фирменным стилем и логотипами. Самая ранняя работа - автопортрет, написанный художником после окончания Иркутского училища искусств во второй половине 70-х годов.

В обширной коллекции плакатов можно выделить несколько тематических блоков: Новый Год, День Святого Валентина, 23 февраля, 8 марта, 1 мая. При этом плакаты выполнены с характерной для В. Дейкуна доброй иронией.
Выставка носит мемориальный характер, в ее оформлении друзья художника сохранили авторский стиль художника - ироничный, в том числе по отношению к самому себе. В частности, для афиши новой экспозиции использован образ автора, созданный в 2015 году.

Выставка работает до 2 марта 2017 года.

Владимир Васильевич Дейкун (1950 - 2016) родился в Иркутске. С 1982 г. работал художником в творческо-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР, преподавал в художественном училище и на кафедре дизайна в ИРНИТУ. Неоднократно избирался членом правления ИРО «Союз художников России» и председателем малого художественного совета, успешно сотрудничал с Восточно-Сибирским книжным издательством. Наиболее любимой оставалась для художника прикладная графика. В 2005 году был удостоен премии губернатора Иркутской области.

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2017-02-13 08:51:48




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