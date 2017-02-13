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Активисты «Голоса» будут наблюдать за выборами в Баклашах 5 марта

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Иркутск. Сибирские новости - Активисты движения в защиту прав избирателей «Голос» будут наблюдать за выборами главы и депутатов Баклашинского муниципального образования в Шелеховском районе. Напомним, выборы назначены на 5 марта. О нарушениях в день выборов избиратели могут сообщить по круглосуточному телефону: 8-800-333-33-50. Также информация о нарушениях избирательного законодательства будет собираться на портале «Карта нарушений на выборах».

Как отмечается в сообщении движения «Голос-Иркутск», полученная информация будет передаваться в СМИ, политические партии, избирательные комиссии для проверки сообщений о нарушениях и соответствующего реагирования. «Мы отмечаем невероятно высокую активность кандидатов в депутаты местной Думы, поскольку в регионе давно уже не было «конкурса» почти четыре человека на место в Думу сельского муниципального образования», - подчеркнул руководитель местного движения, политолог Алексей Петров.

Кроме того, по его словам, вызывает удивление активное участие в выборах кандидатов из Иркутска и Братска. Несмотря на то, что любой гражданин России с определенного возраста может обладать активным избирательным правом, данный факт нельзя не отметить.

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2017-02-13 08:55:04




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