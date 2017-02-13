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Фонд капремонта устранил нарушения, найденные КСП Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Все нарушения, выявленные Контрольно-счетной палатой при использовании Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области бюджетных средств, полностью устранены. Об этом заявил гендиректор Фонда Денис Быков на заседании комиссии по контрольной деятельности Законодательного Собрания 7 февраля.

Сообщается, что КСП проверила, как в 2015 году и за девять месяцев 2016 года использовались средства, выделяемые из бюджета Иркутской области на финансово-хозяйственную деятельность Фонда и на капремонт многоквартирных домов.

Как сообщает пресс-служба Фонда, по итогам проверки были выписаны рекомендации, которые уже исполнены. К примеру, приняты меры по возврату дебиторской задолженности, образовавшейся по страховым взносам в Фонд социального страхования.

Д. Быков заявил, что проведенная Контрольно-счетной палатой проверка позволит и дальше совершенствовать финансово-хозяйственную деятельность Фонда. Но требуется совершенствование нормативно-правовой базы. К примеру, за 2016 год подрядчики, допустившие нарушения договоров, были оштрафованы на 13,83 млн руб. Эти деньги были удержаны при расчете с компаниями, они остались на общем котловом счете, следовательно, являются дополнительным финансированием для проведения капремонта в других домах.

Штрафы в размере 2,697 млн руб. ФКР предлагает использовать на устранение возникших недочетов в домах во время гарантийного срока, если подрядчик вдруг обанкротится или будет уклоняться от исполнения своих обязанностей. Уже подготовлен проект такого нормативного акта. Кроме того, по словам гендиректора, не прописан порядок возврата средств собственникам жилья в домах, которые были признаны ветхими и аварийными.

Д. Быков попросил у депутатов ЗС помощи при внесении поправок в региональный закон о капремонте. Федеральное законодательство позволяет регионам расширять перечень видов работ. Дума Иркутска просит ФКР выйти с инициативой внесения в этот перечень ремонт аварийных перекрытий в домах.

"В центре города много старых кирпичных домов, которые могут прекрасно простоять еще многие десятилетия, но в них аварийные деревянные перекрытия, ремонтировать которые Фонд сейчас не имеет права.

В итоге тормозится капремонт всего дома, такие случаи уже есть. По словам гендиректора, есть техническая возможность укреплять такие перекрытия даже без захода в квартиры и без расселения людей", - отмечается в сообщении.

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2017-02-13 08:56:41




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