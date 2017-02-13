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Минэкономразвития подготовило 12 целевых моделей по улучшению инвестклимата в регионах

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Москва. Сибирские новости - Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил 12 целевых моделей для упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов России по ключевым факторам, наиболее сильно влияющим на улучшение инвестиционного климата.

В их числе получение разрешения на строительство и территориальное планирование; регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества; технологическое присоединение к электрическим сетям; эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами; качество инвестиционного портала региона.

«Целевые модели разработаны на основе лучших региональных практик и содержат обязательные целевые показатели (сроки, стоимость, количество процедур и т.д.)», - сообщает пресс-служба минэкономразвития РФ.

Они будут использованы регионами для формирования региональных «дорожных карт» по улучшению инвестиционного климата по каждому из направлений, реализацию большинства из которых региональные проектные офисы должны будут обеспечить до конца 2017 года. Внедрение целевых моделей будет способствовать «выравниванию» условий ведения бизнеса в регионах.

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2017-02-13 09:00:34




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