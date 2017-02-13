На карту свалок ОНФ за неделю занесли шесть объектов в Иркутской области

Иркутск. Сибирские новости - Интерактивная карта свалок в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» работает неделю, но на ней уже появилось шесть отметок, три из них - занесены гражданами. Кроме того, информацию о незаконных свалках можно сообщать непосредственно в региональное отделение ОНФ, активисты сами будут заносить сведения на карту.



Напомним, интерактивная карта свалок создана в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка»: общественники по всей стране выявят места незаконного складирования мусора и нанесут их на карту, обратятся к органам власти, примут участие в уборке незаконных свалок.



Проект направлен не только на повышение общественного контроля, но и призван усилить работу властей в ликвидации залежей мусора. Примеров бездействия властей, по словам координатора группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергея Апановича, сотни. Так, недавний выезд выявил «полигон» в 1,5 км от поселка Усть-Ордынский, действующий без разрешительных документов. Площадь незаконной свалки составляет 18 га. Мусор, по словам администрации УОБО, вывозился в течение 8 лет. При этом сам вывоз мусора на эту площадку не был согласован в минприроды, тем не менее было сделано минимальное ограждение и установлен домик для сторожа. «Воочию мы увидели несколько десятков крупного рогатого скота, которые на полигоне съедали всё вплоть до полиэтиленовых пакетов, огромные своры бездомных собак и полчища крыс. Никто из властей не сделал попыток ограничить доступ и крупному рогатому скоту, и другим домашним животным. Мало того, с минприроды надо было решить вопрос, куда вывозить мусор, где его утилизировать. Здесь же трупы животных, конфискат с забоен - это может в любую секунду стать причиной распространения инфекции», - отметил С. Апанович.



Еще одна точка на карте - свалка в поселке Баклаши Шелеховского района. Обращения неоднократно поступали от жителей. По телефону активистам ОНФ и.о. главы муниципального образования сообщил, что на ликвидацию свалки было потрачено в 2016 году 800 тыс. руб. Однако первый заммэра Шелеховского района о таких суммах ничего не знала. «Это говорит о полном отсутствии контроля со стороны районных властей», - заключил С. Апанович.



Также координатор ОНФ сообщил, что на свалке был встречен человек, который из груды мусора выбирал картон и бумагу, пояснив, что это «вторсырье - реальные деньги». По словам предприимчивого мужчины, порядок на свалке можно навести за месяц. При этом администрация Шелеховского района запросила у минприроды Иркутской области на ликвидацию 18 млн руб.



В настоящее время в региональном минприроды определен куратор по данному направлению. «Активизироваться в этой работе надо всем: правительству Иркутской области, минприроды, Росприроднадзору, Роспотребнадзору, ветеринарной службе (на землях сельхозназначения) и Службе по охране озера Байкал - навалиться всем гуртом, тогда будет результат. Экоакции нужны, с их помощью у детей прививаем с детства любовь к природе и сохранению того, что нас окружает. Но одни экоакции не помогут, здесь нужна глобальная работа», - подчеркнул С. Апанович.



Как сообщалось ранее, нанести метку на карту может любой желающий. Для этого на интерактивной карте необходимо выбрать нужный регион и отметить на ней необходимые координаты свалки или полигона. К текстовому сообщению нужно прикрепить фотографии с объекта и дать ссылку на видео, контакты для обратной связи. Как поясняют в ОНФ, тревожная красная метка может поменять цвет на желтый, если на месте свалки начинается работа по ее устранению. Зеленый цвет будет означать, что проблема успешно решена.



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2017-02-13 09:03:34