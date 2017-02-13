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В Саянске сотрудники колонии пресекли въезд на режимную территорию автомобиля, начиненного запрещенными предметами

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Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники исправительной колонии № 32, входящей в состав объединения исправительных колоний № 8 Саянска, пресекли доставку крупной партии запрещенных предметов на режимную территорию. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

3 февраля на транспортном контрольно-пропускном пункте колонии оперативные сотрудники задержали грузовой автомобиль, въезжающий на режимную территорию для прохождения ремонтного обслуживания. Во время обыска транспортного средства группа досмотра обнаружила в редукторе заднего моста 19 мобильных телефонов, 13 сим-карт, 18 аккумуляторов к телефонам, 7 гарнитур, 18 зарядных устройств и 2 колоды игральных карт. Содержимое тайника было изъято и направлено на уничтожение.

По факту попытки доставки запрещенных предметов на режимную территорию сотрудниками исправительного учреждения проводится служебная проверка, в том числе с целью установить, где и кем была сформирована запрещенная передача.

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2017-02-13 12:03:12




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