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Прибайкальскому национальному парку исполняется 31 год

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Иркутск. Сибирские новости - В понедельник, 13 февраля, отмечает день рождения Прибайкальский национальный парк, он был создан 13 февраля 1986 года постановлением Совета министров РСФСР № 71. Территория парка протянулась на 470 км вдоль западного побережья Байкала южнее о. Ольхон: от п. Култук на юге до мыса Кочериковского на севере, площадь национального парка составляет 417,3 тыс. га.

Прибайкальский нацпарк сохраняет уникальный растительный и животный мир, крупнейшее в Иркутской области собрание редких и исчезающих видов флоры и фауны. С 1996 года парк является частью участка Всемирного Природного Наследия (ЮНЕСКО) «Озеро Байкал».

Ландшафты парка разнообразны и живописны: это горные каменистые степи Приольхонья, населенные растениями-реликтами, песчаные дюны, соленые Тажеранские озера, темнохвойные кедрово-пихтовые леса, тундра и галечные пляжи на побережьях.

Территория Прибайкальского национального парка принимает большую часть отечественных и зарубежных туристов, приезжающих на Байкал. Задача национального парка - сохранение уникальной природы Прибайкалья в условиях роста рекреационной нагрузки.

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», под управлением которого Прибайкальский парк находится с 2014 года, делает все возможное для того, чтобы сохранить экосистемы национального парка и сделать взаимодействие человека и природы максимально комфортным и безопасным для обеих сторон. Так, в этом году в Прибайкальском национальном парке запланировано множество мероприятий: обустройство необходимой инфраструктуры, проведение волонтерские проектов совместно с партнерами «Заповедного Прибайкалья», обеспечение возможности получать разрешение на посещение нацпарка онлайн, запрет на использование квадроциклов и другой высокопроходимой техники на ООПТ, введение обязательной сертификации гидов, работающих на территории парка, и многое другое.

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2017-02-13 12:07:25




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