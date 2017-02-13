Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 14.02.2017, 01:31
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.85 (-0.18)
EUR 62.68 (-0.34)
10 CNY 85.50 (-0.45)
Информер праздники сегодня

В Иркутской области на карантин закрыты 31 школа и 17 детских садов

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) учебный процесс приостановлен в 31 школе Иркутской области (Усть-Илимск, Иркутск, Боханский район и др.) и 17 детских дошкольных учреждениях (Осинский, Боханский, Баяндаевский, Балаганский районы и др.).

Всего за прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано 26,226 тыс. случаев заболевания ОРВИ, из них 18,849 тыс. - среди детей. В Иркутске - 8,415 тыс. случаев ОРВИ, из них 5,793 тыс. - у детей. В областном центре отмечается превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ на 3,3%. В целом по региону заболеваемость находится ниже пороговых значений на 10%.

«За неделю диагноз гриппа выставлен 72 заболевшему, в том числе 51 ребенку. Среди находок вирусов гриппа наибольший удельный составили вирусы гриппа A(H3N2)», - сообщает Управление Роспотребнадзора.

Ссылки по теме:

2017-02-13 12:33:17




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!