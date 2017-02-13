II Открытый региональный чемпионат Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходит в Иркутске

12:54 - Иркутск. Сибирские новости - В II Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» …

Корпорация «Иркут» развивает программу Су-30МКИ

12:49 - Иркутск. Сибирские новости - ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) принимает участие …

В Тайшете следователи СКР выясняют обстоятельства гибели людей на пожаре

12:47 - Иркутск. Сибирские новости - Ночью 13 февраля в одном из домов по ул. Комсомольская Тайшета произошло …

Под домашний арест отправлен фигурант уголовного дела об артезианских скважинах в Тайшете

12:41 - Иркутск. Сибирские новости - Тайшетский городской суд по ходатайству следователя отправил под домашний …

Всероссийский музыкальный фестиваль «Байкальские струны» пройдет в Иркутске 17 — 19 марта

12:39 - Иркутск. Сибирские новости - VI Всероссийский музыкальный фестиваль «Байкальские струны» …

Движение транспорта по улице 4-я Железнодорожная будет временно закрыто

12:36 - Иркутск. Сибирские новости - С 14 по 17 февраля проезд по участку улицы 4-я Железнодорожная от улицы …

В Иркутской области заболеваемость туберкулезом снижается, ВИЧ-инфекцией - растет

12:35 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом. …

В Иркутской области на карантин закрыты 31 школа и 17 детских садов

12:33 - Иркутск. Сибирские новости - Из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) …

Прибайкальскому национальному парку исполняется 31 год

12:07 - Иркутск. Сибирские новости - В понедельник, 13 февраля, отмечает день рождения Прибайкальский национальный …

В Саянске сотрудники колонии пресекли въезд на режимную территорию автомобиля, начиненного запрещенными предметами

12:03 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники исправительной колонии № 32, входящей в состав объединения исправительных …