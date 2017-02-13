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В Иркутской области заболеваемость туберкулезом снижается, ВИЧ-инфекцией - растет

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом. В прошедшем году в регионе зарегистрировано 2,439 тыс. новых случаев впервые выявленного активного туберкулеза. Это ниже уровня 2015 года на 8,2%.

Также отмечено снижение на 18,5% показателя заболеваемости среди детей. Продолжается стабилизация показателя смертности от туберкулеза. Всего зарегистрировано 455 случаев смерти. Это на 20% ниже, чем в 2015 году, отмечается в сообщении регионального Управления Роспотребнадзора.

А вот обстановка по ВИЧ-инфекции, напротив, остается напряженной. Так, на 1 января 2017 года в области были зарегистрированы 49,525 тыс. ВИЧ-инфицированных граждан, из них 848 - дети до 15 лет. В 2016 году произошел рост заболеваемости на 10,2% (выявлено 3,948 тыс. новых случаев). Основной причиной заражения ВИЧ-инфекцией явился половой (гетеросексуальный) путь передачи - 75,4%, парентеральный путь передачи при внутривенном употреблении наркотиков нестерильным инструментарием - 23,1%, вертикальный путь заражения - 1,5%.

По данным Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями на января текущего года, в регионе проживают 33 тыс. человек с положительным ВИЧ-статусом.

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2017-02-13 12:35:26




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