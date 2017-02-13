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Движение транспорта по улице 4-я Железнодорожная будет временно закрыто

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Иркутск. Сибирские новости - С 14 по 17 февраля проезд по участку улицы 4-я Железнодорожная от улицы Румянцева до улицы Кайской будет закрыт. Это связано с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях. Объезд будет осуществляться по параллельным улицам.

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2017-02-13 12:36:58




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