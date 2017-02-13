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Всероссийский музыкальный фестиваль «Байкальские струны» пройдет в Иркутске 17 — 19 марта

Фото: Иркутская филармония
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Иркутск. Сибирские новости - VI Всероссийский музыкальный фестиваль «Байкальские струны» пройдет в Иркутске 17 - 19 марта.

Откроет фестиваль в Иркутской областной филармонии 17 марта сольный концерт ансамбля русских народных инструментов «Байкал-Квартет». Также планируется горловое пение и исполнение музыкальных композиций на моринхуре солистом группы «Shono» Александром Архинчеевым, выступление баритона Далая Жаргалова, студии брейк-данса «MasterStreetDance» и рэп-клуба из ИРНИТУ.

Начинающие музыканты, исполнители на народных инструментах выступят на гала-концерте лауреатов Всероссийского конкурса «Кубок Байкала» 18 марта.

Завершится фестиваль 19 марта совместным выступлением ансамбля «Байкал-квартет» и Губернаторского симфонического оркестра. Два коллектива исполнят мировую премьеру - «Садовую симфонию» Александра Чайковского. Также в этот вечер выступит заслуженный артист Республики Саха (Якутия) Дмитрий Швецов.

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2017-02-13 12:39:33




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