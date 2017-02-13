Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 14.02.2017, 01:31
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.85 (-0.18)
EUR 62.68 (-0.34)
10 CNY 85.50 (-0.45)
Информер праздники сегодня

Под домашний арест отправлен фигурант уголовного дела об артезианских скважинах в Тайшете

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Тайшетский городской суд по ходатайству следователя отправил под домашний арест в директора ООО «ВАВ» А. Красильникова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. А. Красильников обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Напомним, уголовное дело в отношении него возбудили в 4 сентября 2016 года по материалам проверки, в ходе которой выявлены факты незаконного перехода четырех муниципальных артезианских скважин Тайшета в собственность ООО «ВАВ». Как сообщалось ранее, по этому делу был задержан мэр Тайшетского района Александр Величко. Он заключен под стражу.

Ссылки по теме:

2017-02-13 12:41:37




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!