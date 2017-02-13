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В Тайшете следователи СКР выясняют обстоятельства гибели людей на пожаре

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Иркутск. Сибирские новости - Ночью 13 февраля в одном из домов по ул. Комсомольская Тайшета произошло возгорание. В ходе пожара семейной паре удалось спастись. Сотрудникам МЧС они сообщили, что в доме находится бабушка, которая не может самостоятельно передвигаться. Несколько пожарных зашли в жилище, в какой-то момент один из них потерял сознание, а в последующем скончался. Пожилую женщину спасти не удалось.

По данному факту следственным отделом по городу Тайшет СУ СК России по Иркутской области проводится доследственная проверка.

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2017-02-13 12:47:43




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