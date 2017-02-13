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II Открытый региональный чемпионат Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходит в Иркутске
12:54 - Иркутск. Сибирские новости - В II Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» …
Корпорация «Иркут» развивает программу Су-30МКИ
12:49 - Иркутск. Сибирские новости - ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) принимает участие …
В Тайшете следователи СКР выясняют обстоятельства гибели людей на пожаре
12:47 - Иркутск. Сибирские новости - Ночью 13 февраля в одном из домов по ул. Комсомольская Тайшета произошло …
Под домашний арест отправлен фигурант уголовного дела об артезианских скважинах в Тайшете
12:41 - Иркутск. Сибирские новости - Тайшетский городской суд по ходатайству следователя отправил под домашний …
Всероссийский музыкальный фестиваль «Байкальские струны» пройдет в Иркутске 17 — 19 марта
12:39 - Иркутск. Сибирские новости - VI Всероссийский музыкальный фестиваль «Байкальские струны» …
Движение транспорта по улице 4-я Железнодорожная будет временно закрыто
12:36 - Иркутск. Сибирские новости - С 14 по 17 февраля проезд по участку улицы 4-я Железнодорожная от улицы …
В Иркутской области заболеваемость туберкулезом снижается, ВИЧ-инфекцией - растет
12:35 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом. …
В Иркутской области на карантин закрыты 31 школа и 17 детских садов
12:33 - Иркутск. Сибирские новости - Из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) …
Прибайкальскому национальному парку исполняется 31 год
12:07 - Иркутск. Сибирские новости - В понедельник, 13 февраля, отмечает день рождения Прибайкальский национальный …
В Саянске сотрудники колонии пресекли въезд на режимную территорию автомобиля, начиненного запрещенными предметами
12:03 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники исправительной колонии № 32, входящей в состав объединения исправительных …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Переменная облачность, местами по Иркутской области во вторник небольшой и умеренный снег. Ветер северо-западный, в северных районах юго-западный 5 — 10 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По данным компаний Иркутска, участников проекта HeadHunter «Банк данных заработных план», 18% из них планируют в этом году увеличить численность сотрудников. Правда, у 48% из них не будет в этом году пересмотра заработных плат.
Актуально
На российских прессовых заводах будет развиваться производство алюминиевых профилей для создания тепличных комплексов. Такие договоренности были достигнуты в ходе встречи представителей Алюминиевой Ассоциации и ассоциации "Теплицы России». В обсуждении приняли участие представители компаний Алютех, Татпроф, ВМК Инвест, Агрисовгаз, Русал.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает о завершении процедуры сертификации уникального для российских железных дорог вагона-хоппера из алюминиевых сплавов.
Пресс-релиз
Иркутский алюминиевый завод, входящий в состав компании РУСАЛ, отметил сегодня свое 55-летие. 10 февраля 1962 года на электролизере №415 в четвертом корпусе была произведена первая выливка металла. Этот день и вошел в историю, как день рождения первенца цветной металлургии в Восточной Сибири.
ООО «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») начинает сотрудничество с социально-ориентированным проектом «Кнопка жизни», который представляет первую в России систему медицинской сигнализации.
«Ростелеком» создаст зоны Wi-Fi в офисах Сбербанка на территории СФО для клиентов и сотрудников организации. По условиям контракта к сети интернет и организации услуги Wi-Fi будут подключены 782 офис банка по всей Сибири, кроме Забайкальского края. В каждом филиале Wi-Fi покроет клиентские залы, кабинеты руководителей, круглосуточные зоны самообслуживания и служебные помещения.