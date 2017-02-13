Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 14.02.2017, 01:33
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.85 (-0.18)
EUR 62.68 (-0.34)
10 CNY 85.50 (-0.45)
Информер праздники сегодня

Корпорация «Иркут» развивает программу Су-30МКИ

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) принимает участие в работе выставки AERO INDIA 2017, проходящей с 14 по 18 февраля в городе Бангалор. Продукция корпорации в виде моделей самолетов Су-30МКИ, Як-130, МС-21 и Як-152 представлена на стенде ОАК.

Особое место на выставке AERO INDIA 2017 занимают многофункциональные истребители Су-30МКИ, которые составляют основу ВВС Индии. По традиции эти боевые самолеты представлены на статической стоянке и в летной программе авиасалона.

Программа Су-30МКИ, включающая фазы разработки, поставки и организации лицензионного производства самолетов, стала одной из самых успешных программ ВТС России. В ходе многочисленных международных учений летчики ВВС Индии на истребителях Су-30МКИ неоднократно добивались победы в учебных боях с современными боевыми самолетами других типов. В настоящее время индийские предприятия при активном участии ПАО «Корпорация «Иркут» наращивают инфраструктуру для капитального ремонта самолетов Су-30МКИ.

Ссылки по теме:

2017-02-13 12:49:55




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!