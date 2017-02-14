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Основные мероприятия «Зимниады-2017» стартуют в ближайшую пятницу

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Иркутск. Сибирские новости - Основные мероприятия «Зимниады-2017» стартуют в ближайшую пятницу, 17 февраля. Напомним, 4 февраля в рамках 14-го Международного фестиваля зимних игр на Байкале была открыта «Ледяная библиотека чудес».

Вторым мероприятием станет байкальская экстремальная гонка «Ледовый шторм», которая стартует 17 февраля. В течение трех дней (17 - 19 февраля) участникам предстоит пройти 205 км: по 80 км в первые два дня и 45 км - в третий. Как сообщила на пресс-конференции во вторник судья соревнований Юлия Фадеева, в этом году география существенно расширилась, а гонка приобрела статус международной - планируется участие клуба из Нидерландов. Дистанция будет пролегать от МРС до Листвянки. Финиш пройдет в ледовом городке «Живи на Байкале».

«Живи на Байкале» - третье мероприятие в основном календаре «Зимниады». В этом году фестиваль ледовых скульптур посвящен Году экологии в России. На льду озера Байкал в поселке Листвянка планируется воссоздать экспозицию Байкальского музея со всем биологическим разнообразием: водоросли, рыбы и др. У каждой скульптуры также будет располагаться ледяной информационный стенд.

Продолжит «Зимниаду» 23 февраля «Ледовый караван» - зимний туристический маршрут малого (городского) кольца Великого Чайного пути, протягивающийся от села Тибельти до Байкальска. Организатор мероприятия Оксана Проворова отметила, что будет организовано пять площадок с различными национальными колоритами (русский, бурятский) и всевозможными активностями. Одной из особенностей станет чемпионат по боурлингу - смеси боулинга и керлинга. Старт этой части «Зимниады» будет дан в Култуке, а завершится 26 февраля в Байкальске в «Ледяной библиотеке чудес».

Кроме того, в рамках «Зимниады» в феврале пройдет музыкальный зимний арт-фестиваль Baikal-live, Масленица в этнографическом музее Тальцы и празднование Нового Года по лунному календарю в Улан-Удэ.

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2017-02-14 10:29:42




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